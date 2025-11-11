Italiani nel mondo: Migrantes, oltre 155 mila italiani partiti nel 2024. E’ record storico

Dopo la crisi del 2008, le partenze sono cresciute costantemente, toccando nel 2024 il record storico di 155.732 (dati Istat). Sono i dati resi noti oggi dalla Fondazione Migrante nel Rapporto Italiani nel mondo 2025. Lo scorso anno 123.376 italiani si sono iscritti all’Aire con la motivazione “espatrio”, con un aumento del 38%, in particolare giovani (+47,9% nella fascia 18%34) e giovani adulti. Tra loro vi sono 15mila minori (12,3% del totale) e 13.433 adulti maturi (10,9%). Molti fanno infatti parte dell’universo dei nonni babysitter che raggiungono figli e nipoti all’estero. Il 73,7% è andato in Europa (quasi 91.000 italiani). Le regioni con il maggior numero di partenze nel 2024 sono la Sicilia, la Campania e la Lombardia. I flussi più intensi provengono dai piccoli comuni del Mezzogiorno, dalle aree interne e dalle zone periferiche del Centro-Nord.

