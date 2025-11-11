Diocesi: Trento, povertà in crescita nella regione secondo il Rapporto “Trame di speranza” di Caritas

(Foto diocesi Trento)

La povertà in Trentino cambia volto, ma non rallenta. È quanto emerge dal Rapporto Trame di speranza, presentato lunedì 10 novembre al Polo culturale Vigilianum di Trento. Il documento raccoglie i dati 2024 dell’attività della Fondazione Caritas diocesana e della rete delle Caritas parrocchiali. Oltre 2.400 i nuclei familiari raggiunti dai Centri di ascolto, più di 800mila euro gli aiuti economici distribuiti. Nelle strutture di accoglienza, 1.100 persone accolte nel corso dell’anno. L’arcivescovo mons. Lauro Tisi ha aperto l’incontro ricordando don Mauro Leonardelli, prematuramente scomparso l’aprile scorso, “che ha avuto nei poveri il suo focus e ha saputo fare della vita un dono essenziale”, introducendo quindi la nuova delegata Annalisa Pasini. Nel merito del Rapporto, mons. Tisi ha osservato che i dati rappresentano “solo la punta dell’iceberg” di un disagio più ampio: persone che rinunciano a curarsi, solitudine, precarietà lavorativa. Ha richiamato l’attenzione sui lavoratori migranti “che di giorno lavorano e la sera non hanno una casa: un’ingiustizia inaccettabile” e criticato la “narrazione semplificata e autocelebrativa” che non riflette la realtà dei poveri in aumento. Annalisa Pasini ha posto al centro la parola “collaborazione”, ricordando che “la povertà ci riguarda tutti” e che la comunità può esprimere cura attraverso azioni e coinvolgimento. Fabio Chiari ha richiamato l’esortazione Dilexi te di Papa Leone XIV: “I poveri sono il luogo in cui il Signore continua a parlarci”. Giulio Bertoluzza, curatore del Rapporto, ha spiegato che il titolo Trame di speranza indica “una rete fatta di operatori, volontari e comunità che, attraverso dati, ascolto e azioni concrete, mette in luce la complessità della povertà e le risposte costruite sul territorio”. Il Rapporto sarà diffuso in occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, domenica 16 novembre.