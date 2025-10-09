Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: Anffas, il 10 ottobre a Genova gli Stati generali su diritti e inclusione

Sarà Genova ad ospitare il 10 ottobre gli Stati generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, promossi da Anffas nazionale in collaborazione con Anffas Liguria (Sala delle Grida del Palazzo della Borsa – ore 9). Un appuntamento cruciale per riflettere, confrontarsi e costruire risposte concrete a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’evento si aprirà con gli interventi degli autorappresentanti, veri protagonisti della giornata, che porteranno all’attenzione le criticità del territorio ligure, sollecitando maggiore consapevolezza e azioni mirate. A moderare sarà Emanuela Bertini, direttore generale di Anffas nazionale. Tra i saluti istituzionali, attesi quelli di Cristina Lodi, assessore al Welfare del Comune di Genova: mons. Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova; Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità; Paolo Bordon, direttore generale Area Salute e servizi sociali Regione Liguria. Spazio anche all’approfondimento giuridico con gli avvocati Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio del Centro studi Anffas, e all’intervento del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli,

Due i panel previsti: il primo dedicato alle testimonianze delle realtà Anffas liguri, il secondo al confronto con istituzioni e enti territoriali. Ad inaugurare e a concludere i lavori il presidente nazionale Anffas, Roberto Speziale: “Con la Liguria siamo sempre più prossimi a tirare le fila di questo lungo percorso che ha visto Anffas protagonista” con il desiderio di “costruire una società realmente inclusiva e di rendere i diritti realmente esigibili”. “Con piacere ospitiamo questo importante appuntamento – aggiunge Giandario Storace, presidente Anffas Liguria – che consentirà a tutte le parti coinvolte di riflettere e dialogare sui tanti temi di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie al fine di far arrivare la nostra regione alla reale esigibilità dei diritti”.

