Diocesi: Catania, dal 12 novembre il III corso di formazione per Comunicatori

Avrà inizio mercoledì 12 novembre 2025 il terzo corso di formazione per Comunicatori di Buone notizie promosso dall’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Catania in collaborazione con “Prospettive” e con “Avvenire Catania”. Il corso verterà quest’anno sui nuovi linguaggi dello Storytelling. In particolare approfondirà l’uso dei social media nella comunicazione e il racconto di storie attraverso inchieste giornalistiche, immagini fotografiche e video reportage. Anche quest’anno i docenti saranno giornalisti (professionisti o pubblicisti) ed esperti nel campo dei nuovi media. Il Corso si svolgerà, attraverso lezioni e laboratori, presso il Seminario arcivescovile fra il 12 novembre 2025 e il 23 gennaio 2026, nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio (ore 15,30-17,30), e sarà suddiviso in lezioni e laboratori didattici e avrà per tema “Divulgatori di buone notizie nei social media e nel marketing digitale”. Docenti del corso saranno Nuccio Condorelli (giornalista, con esperienza nella regia televisiva); Giuseppe Di Fazio (giornalista, già caporedattore “La Sicilia”, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi); Alessandro Rapisarda (giornalista, vicedirettore dell’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano); Giorgio Romeo (giornalista, direttore di Sicilian Post e animatore del Workshop internazionale di giornalismo); Ornella Sgroi (giornalista, sceneggiatrice e scrittrice; collaboratrice del Corriere della Sera); Adriano Spadaro (regista, filmmaker). Il corso è pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo della comunicazione e sviluppare competenze nella realizzazione di inchieste giornalistiche, nella gestione dei siti in abbinamento ai social e ai video, ed è aperto a un target trasversale: aspiranti giornalisti e operatori di digital journalism; studenti interessati a intraprendere un percorso professionale in questo settore. Il corso prevede un massimo di 25 iscritti, selezionati da una apposita commissione dopo la presentazione di un curriculum. Per partecipare alla selezione, che avverrà solo per titoli, occorre inviare entro il 29 ottobre 2025 all’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Catania (mail: comunicazione@arcidiocesicatania.com) una domanda corredata da un curriculum, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il bando completo è consultabile su www.prospettive.eu o sul sito dell’arcidiocesi di Catania (www.diocesi.catania.it).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /