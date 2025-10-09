Diocesi: Genova, sabato il Giubileo della spiritualità mariana al santuario di N.S. della Guardia

Sabato 11 ottobre, nel contesto dell’Anno santo “Pellegrini di speranza” è in programma il Giubileo della spiritualità mariana al santuario di N.S. della Guardia, nella diocesi di Genova.

“Sarà un’occasione – racconta don Andrea Robotti, rettore del santuario – per approfondire il culto mariano, profondamente radicato a Genova, città di Maria. Dalla nascita del primo santuario sul Monte Figogna, nel corso dei secoli e fino ad oggi, moltissimi pellegrini sono venuti quassù per pregare, chiedere consiglio, affidare situazioni difficili e ringraziare. Ogni anno alla Guardia arrivano in pellegrinaggio centinaia di parrocchie, gruppi, movimenti, associazioni e migliaia di fedeli singoli: da Genova, dalla Liguria, dalle varie regioni italiane e davvero da tutto il mondo. Un crocevia di persone, ognuna con la sua storia semplice o complicata di vita e di fede da portare alla Guardia”.

La giornata sarà interamente dedicata all’approfondimento della figura di Maria e alla diffusione del culto mariano, con questo programma: alle ore 10 intervento di mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova; seguirà alle 10,20 un video introduttivo del card. Angelo Comastri. Sono previste poi due relazioni: “Radici bibliche della spiritualità mariana”, a cura di don Claudio Doglio, docente di scienze bibliche; “Maternità di Maria santissima e spiritualità mariana oggi”, a cura di padre Serafino Tognetti, monaco e sacerdote nella “Comunità dei figli di Dio”. Nel pomeriggio, alle 14,30, la recita del rosario, dalla cappella dell’Apparizione fino al santuario. Seguirà la relazione “Maria in famiglia: la testimonianza di santa Gianna Beretta Molla, a cura di Pierluigi Molla, figlio della Santa. Infine, alle ore 17 la messa presieduta dal card. Mauro Piacenza, penitenziere maggiore emerito.

