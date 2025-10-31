Trapianti: Italia tra i primi in Europa per donazione organi, seconda al mondo per trapianto fegato

(Foto: Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

Italia tra i primi in Europa per donazioni. Il nostro Paese si conferma tra le eccellenze europee e mondiali nel campo della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule: a certificarlo è l’ultima edizione della Newsletter Transplant, il rapporto annuale edito dal Consiglio d’Europa che mette in fila le cifre dell’attività di donazione e trapianto a livello internazionale.

Il report, relativo al 2024, certifica che l’Italia è seconda tra i grandi Paesi europei per tasso di donazione: 29,5 donatori utilizzati per ogni milione di abitanti, dietro i 48 della Spagna ma davanti a Francia (28,3), Regno Unito (19,2) e Germania (10,9). Se allarghiamo lo sguardo a tutto il continente includendo anche i paesi più piccoli per abitanti e per attività di trapianto, davanti all’Italia – oltre alla Spagna – ci sono solo Portogallo (33,5 donatori per milione di abitanti), Repubblica ceca (32), Belgio (31,7) e Croazia (29,8).

L’Italia è inoltre seconda al mondo per trapianto di fegato. Il nostro Paese regge bene il confronto anche per quanto riguarda l’attività di trapianto: è secondo a livello mondiale per quelli di fegato (28,8 trapianti per milione di abitanti), superato soltanto dagli Stati Uniti (31,8), e settimo per quanto riguarda il cuore (7 trapianti per milione).