Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domenica il racconto dei primi mesi di pontificato di Leone XIV

I primi sei mesi di Papa Leone e di un pontificato che inizia con un’invocazione di pace in un momento di guerra e di acuta crisi internazionale. Domenica prossima, 2 novembre, su Rai Tre, ore 7.30, “Sulla via di Damasco” dedica una puntata ai primi passi di Papa Leone XIV, con Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican News, alla sua terza fumata bianca come cronista, ospite dello studio di Eva Crosetta. All’inizio di puntata, il ricordo del giorno dell’elezione (8 maggio 2024) del primo papa statunitense, con il saluto (indimenticabile) “la pace sia con tutti voi!”, e della visita alla Fondazione Agostiniani nel mondo, con l’esortazione “aiutatemi con la preghiera, il ruolo è veramente gigantesco”. Sono tante le ferite di chi ha vissuto la guerra, ma anche le esperienze di quella pace disarmata e disarmante che ha il potere della “chiamata”, come nel racconto di suor Abir Hanna, monaca agostiniana di origine libanese, che nel 2005 ha pronunciato i voti davanti a padre Robert Prevost. In coda al programma di Vito Sidoti, un estratto di “Leon de Perù,” un documentario curato dai Media vaticani che ripercorre gli anni della missione in Perù di p. Prevost, attraverso le voci e le testimonianze di chi lo ha incontrato e conosciuto.

