Commemorazione defunti: Molfetta, le celebrazioni presiedute dal vescovo Cornacchia

In occasione della solennità di Ognissanti, sabato 1° novembre il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, presiederà la santa messa nel cimitero di Terlizzi, alle ore 9.30 e nel cimitero di Ruvo di Puglia alle ore 11.

Il giorno successivo, memoria di tutti i fratelli e sorelle defunti, domenica 2 novembre, il vescovo presiederà alle ore 10 la celebrazione eucaristica presso il sagrato delle cappella maggiore del cimitero di Molfetta, nel pomeriggio alle ore 16 la santa messa nel cimitero di Giovinazzo. Domenica 2 novembre alle ore 19 nella cattedrale, santa messa presenziata dal Capitolo della cattedrale in suffragio dei vescovi, sacerdoti, e diaconi defunti.

Venerdì 14 novembre al termine del ritiro del clero alle ore 11.30 presso la parrocchia Madonna della Pace in Molfetta, concelebrazione eucaristica in suffragio di tutti i vescovi, sacerdoti e diaconi defunti della diocesi. I fedeli tutti sono invitati alla partecipazione.

