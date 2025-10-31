Pallacanestro in carrozzina: al via la Serie A 2025/2026, sfida alla Briantea84 campione in carica

(Foto Fipic)

Riparte domani, sabato 1 novembre, la Serie A di pallacanestro in carrozzina. Il campionato 2025/2026, posticipato di qualche settimana per consentire la partecipazione della Nazionale italiana agli Europei di Sarajevo, si presenta con un girone unico a 10 squadre e un livello tecnico in crescita. La stagione regolare si concluderà il 18 aprile, con le prime 4 classificate che accederanno direttamente alle semifinali Scudetto (al meglio delle 3 gare) dal 9 maggio. Le finali inizieranno il 23 maggio, sempre con la formula delle 2 gare su 3. In palio anche la Coppa Italia – Trofeo Antonio Maglio, fissata per il 21 e 22 febbraio e riservata alle prime 4 del girone d’andata. A guidare la griglia di partenza la Unipol Briantea84 Cantù, campione d’Italia per 2 stagioni consecutive. La formazione lombarda si presenta rinnovata e ambiziosa: tra le novità più attese l’arrivo di Sabri Bedzeti, ex capitano del S. Stefano Sport, insieme agli innesti dell’argentino Joel Gabas e del tedesco Kai Moller Pralle. Al loro fianco il capitano Carossino, Berdun e De Maggi. I brianzoli debutteranno sul difficile campo della Menarini Volpi Rosse Firenze, tra le rivelazioni della scorsa stagione. Esordio in trasferta anche per i vicecampioni d’Italia dell’Asinara Waves E-Ambiente, impegnati a Treviso contro la Pdm. Per i sardi un roster rinnovato con gli arrivi dei britannici Choudry e Harrison Brown, oltre all’ex Dinamo Claudio Spanu. A Treviso debutta in panchina il tecnico azzurro Fabio Castellucci, con la giovane promessa Gabriel Da Silva Pelizari tra i volti nuovi. La giornata inaugurale si aprirà alle ore 15 a Reggio Calabria, dove la Bic ospiterà il S. Stefano Kos Group, formazione ringiovanita e orfana di Bedzeti, ma guidata dall’azzurro Andrea Giaretti. Alle ore 15,30 la Dinamo Lab Banco di Sardegna affronterà in casa l’SBS Montello, mentre la neopromossa Banca delle Terre Venete Vicenza farà il suo esordio in Serie A ospitando la Deco Amicacci Abruzzo, che si presenta con il fuoriclasse francese Sofyane Mehiaoui.