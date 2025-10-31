Tiro a volo paralimpico: bronzo per Raffaele Talamo nella Coppa del mondo di para-trap ad Al Ain

(Foto Cip)

Si chiude con una medaglia di bronzo per l’Italia la Coppa del mondo di para-trap disputata ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. A salire sul podio nella categoria PT1, riservata ai tiratori in carrozzina, è stato Raffaele Talamo, romano, alla sua prima partecipazione internazionale dopo il recente passaggio alla nuova classificazione funzionale. Talamo ha conquistato il terzo posto con un punteggio di 28/40 in finale, dopo aver superato le qualificazioni con 99/100 +1, accedendo al round conclusivo con il quarto dorsale. L’oro è andato al padrone di casa Mohammed Alhebsi (UAE), vincitore allo spareggio sul ceco Martin Bartos, nonostante una penalità di due zeri per ritardo alla presentazione in pedana. Buona prova anche per Gianluigi Dessì di Gonnesa (SU), settimo con 93/100 nella stessa categoria. Nella PT2, dedicata agli atleti con disabilità agli arti inferiori, Massimo Lanza di Rometta (ME) ha chiuso ai piedi del podio, quarto, con 24/35 in finale dopo un ottimo 110/125 in qualificazione. In PT3, riservata agli atleti con disabilità agli arti superiori, Antonio Dimasi di Cucciago (CO) ha terminato quinto (18/30), al debutto in Nazionale. Il direttore tecnico Benedetto Barberini ha espresso soddisfazione per i risultati: “Complimenti a Raffaele per la splendida medaglia e grazie a tutta la squadra e al tecnico Riccardo Rossi per l’impegno e la serietà mostrata – si legge sul sito del Cip-Comitato italiano paralimpico – È stata una stagione lunga, ma i nostri atleti hanno saputo rappresentare al meglio la Federazione e il Paese”.

Risultati:

PT1: 1° Mohammed ALHEBSI (UAE) 99/125 (+21) – 36/50 (+1); 2° Martin BARTOS (CZE) 104/125 – 36/50 (+0); 3° Raffaele TALAMO (ITA) 99/125 (+1) – 28/40; 4° Osama KAMSHAD (KUW) 95/125 – 23/35; 5° Abdolreza TAVASOLIKHAH (IRI) 108/125 – 16/30 ; 6° Mohammed ALHASHMI (UAE) 96/125 – 10/25; 7° Gianluigi DESSI’ (ITA) 93/125.

PT2: 1° Filip MARINOV (SVK) 117/125 – 44/50; 2° Miroslav LIDINSKY (CZE) 101/125 – 40/50; 3° Milan KOLAR (CZE) 94/125 – 30/40; 4° Massimo LANZA (ITA) 110/125 – 24/35; 5° Hira Singh SHAHI (IND) 96/125 – 18/30; 6° Krisztian KERESZTES (HUN) 1001/125 – 14/25.

PT3: 1° Ahmad BUHALEEBA (UAE) 103/125 (+2) – 42/50; 2° Steve NOTHUM (LUX) 98/125 – 37/50; 3° Martin TOMEK (CZE) 107/125 – 26/40; 4° Alexandro BASSO (BRA) 100/125 – 23/35; 5° Antonio DIMASI (ITA) 103/125 (+1) – 18/30; 6° Tomas DAMEK (CZE) 96/125 – 14/25.