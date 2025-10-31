Ricerca e innovazione: Cnr, il 3 novembre presentazione a Roma della V Relazione con gli ultimi dati su scienza e tecnologia

Si terrà lunedì 3 novembre, dalle 11 alle 13, presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Piazzale A. Moro 7, Roma), la presentazione della “V Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”.

La relazione, giunta alla sua quinta edizione, fornisce un quadro esaustivo sulla posizione dell’Italia in vari settori della scienza e della tecnologia, “fotografando” le trasformazioni in atto in un momento cruciale per il futuro del Paese.

L’evento è promosso dal Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale (Dsu) del Cnr e si svolge alla presenza del presidente Andrea Lenzi e dei direttori dei tre Istituti di ricerca che hanno contribuito alla stesura della Relazione: Mario Paolucci (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Cnr-Irpps), Elena Ragazzi (Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile, Cnr-Ircres) e Fabrizio Tuzi (Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini”, Cnr-Issirfa).

