Impresa: Aversa, il 3 novembre seminario “Oltre i numeri: il bilancio sociale come strumento di bene comune”. Interviene il vescovo Spinillo

Appuntamento a lunedì 3 novembre, alle ore 14.30, ad Aversa per il seminario di studi dal titolo “Oltre i numeri: il bilancio sociale come strumento di bene comune”. Sarà occasione di confronto su norme, strumenti e nuove competenze per il commercialista, con l’obiettivo di promuovere una professione sempre più attenta alla sostenibilità e al valore sociale dell’impresa. L’incontro formativo presso la sede dell’Odcec Napoli Nord – organizzato insieme con Ugdcec Napoli Nord – è sostenuto dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Aversa e dalla Delegazione Caritas Campania.

Coordinatori del seminario sono il direttore del Centro studi Ugdcec Napoli Nord, Domenico Fontana, e il vice-direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Angelo Cirillo, cui spetterà introdurre i lavori; l’iniziativa si rivolge in particolare ai commercialisti, chiamati oggi a contribuire non solo alla gestione economica delle imprese ma anche alla creazione di valore sociale.

L’appuntamento formativo sul “bilancio sociale come strumento per il bene comune” punta a sensibilizzare sull’importanza di norme, strumenti e nuove competenze. Il pomeriggio di studi sarà aperto dai saluti del presidente dell’Odcec Napoli Nord Francesco Matacena (anche sindaco i Aversa), del vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, del delegato della Caritas Campania, don Carmine Schiavone, del consigliere dell’Odcec Napoli Nord Francesco Paolo Orabona, della coordinatrice dell’Ugdcec Campania-Molise Chiara Matacena, del presidente dell’Ugdcec Napoli Nord Giancarlo Falco, dell’europarlamentare ed esperta in bilancio sociale e sostenibilità Benedetta Scuderi.

Previsti gli interventi: “Il bilancio sociale come nuova frontiera per i dottori commercialisti” di Vincenzo Gagliardi (dottore commercialista e revisore legale); “La direttiva europea Csrd: la nuova rendicontazione di sostenibilità e come redigere un bilancio sociale efficace” di Lorenzo Turriani (professore di Economia aziendale presso Demi dell’Università di Napoli “Federico II”); “I numeri del sociale” di Ciro Pizzo (co-direttore della rivista “Giutmondo” e professore di Sociologia generale presso l’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); “Il banco di prova delle imprese: l’impatto della rendicontazione sulle Pmi” di Stefania Lanni (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Caserta – spin-off di Grale Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).

