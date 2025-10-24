Università Cattolica: Roma, il 27 ottobre Lectio del Premio Nobel per la medicina William G. Kaelin

Lunedì 27 ottobre l’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà nella sede di Roma la Lectio magistralis del professor William G. Kaelin Jr, Premio Nobel per la Medicina 2019. L’evento, che si terrà nell’Auditorium di Largo F. Vito (ore 14:30), vedrà protagonista il docente di Harvard e del Dana-Farber Cancer Institute, insignito del prestigioso riconoscimento per le sue ricerche sui meccanismi cellulari di adattamento all’ossigeno. La lezione, dal titolo “The VHL tumor suppressor: insights into oxygen sensing, cancer immunity, and drugging the undruggable”, è promossa dalla Facoltà di Medicina e chirurgia e dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Un’occasione unica per la comunità accademica e scientifica di confrontarsi con uno dei massimi esperti mondiali in ambito biomedico.

“La presenza del professor Kaelin rappresenta un momento di altissimo valore formativo e scientifico”, afferma Alessandro Sgambato, preside della Facoltà. “La sua lezione è un invito a riflettere su come la ricerca di base possa tradursi in progresso clinico e beneficio per i pazienti”. “Ogni avanzamento scientifico – sottolinea Antonio Gasbarrini, direttore scientifico del Gemelli – nasce dal coraggio di interrogare la natura con umiltà e metodo. La collaborazione fra Università Cattolica e Policlinico Gemelli trova in eventi come questo la sua espressione più alta: promuovere una scienza che, partendo dal laboratorio, torni sempre al letto del paziente, generando conoscenza, cura e speranza”.

La Lectio del professor Kaelin potrà essere seguita anche in diretta streaming al link: https://unicattlive.eminerva.eu/.

