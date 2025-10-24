Giubileo 2025: Conversano-Monopoli, la diocesi insieme a Unitalsi a Roma con il vescovo mons. Favale

Si svolgerà mercoledì 29 ottobre il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Conversano-Monopoli. Il pellegrinaggio sarà guidato dal vescovo mons. Giuseppe Favale e vedrà la partecipazione di oltre 1.600 fedeli provenienti da tutte le parrocchie della diocesi accompagnati dai propri parroci, che raggiungeranno Roma con i pullman. Anche l’Unitalsi, che ha nel pellegrinaggio lo specifico del suo carisma, non è voluta mancare a questo appuntamento per consentire la partecipazione di ammalati, disabili, anziani e persone in difficoltà. Per questo i due presidenti delle Sottosezioni della Diocesi, Michele Formica di Monopoli e Vito Sabato di Conversano, con il sostegno del Presidente della Sezione Pugliese, Enzo Nigro, hanno organizzato un “treno bianco” che partendo dalla Puglia raggiungerà la Stazione di San Pietro. È il primo “treno bianco”, completo di barellata, che raggiungerà Roma quest’anno, con la presenza di circa cinquanta ammalati in carrozzina accompagnati dai volontari dell’Associazione e dall’Assistente Spirituale della Sottosezione Unitalsi don Giuseppe Di Maggio. Giunti a Roma alle prime luci dell’alba di mercoledì 29 ottobre, i pellegrini in treno si uniranno a quelli giunti con i pullman, per partecipare tutti insieme all’udienza di Papa Leone XIV e, subito dopo, alla solenne concelebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da Favale e concelebrata da tutti i sacerdoti presenti. Seguirà il passaggio della Porta Santa.

