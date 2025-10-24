Conferenza episcopale lombarda: vescovi in Terra Santa. Messaggio per i fedeli delle 10 diocesi: “Preghiamo per la pace”

(Foto Conferenza episcopale lombarda)

“Noi, vescovi delle 10 diocesi della Lombardia, dal 27 al 30 ottobre andremo come pellegrini giubilari in Terra Santa. Incontreremo i cristiani di Betlemme e lì, nella ‘casa del pane’, pregheremo con loro. Sosteremo nella grotta dove è nato Gesù, dove il volto di Dio si è rivelato amore fatto carne. Saliremo poi a Gerusalemme, il luogo dove Gesù, per amore, si è donato totalmente. Gerusalemme, la città della sua passione e morte. Il luogo dell’amore fino alla fine”. Inizia con queste parole un messaggio che i vescovi delle dieci diocesi lombarde rivolgono ai fedeli alla vigilia della partenza per la Terra Santa. In un comunicato odierno emesso dalla Cel (Conferenza episcopale lombarda) si invitano tutte le parrocchie della regione a leggere tale messaggio nelle messe di domenica 26 ottobre. Alle parrocchie viene anche proposto di organizzare un momento di preghiera mercoledì 29 ottobre, quando i vescovi si troveranno al Getsemani per una veglia e una celebrazione eucaristica.

“Anche noi vedremo il sepolcro vuoto e ci sentiremo dire: non è qui. È risorto! E confesseremo che nell’abbandono a Dio, pur nella sofferenza della croce, c’è la vita”, prosegue il testo. “Noi vescovi, mentre saliamo a Gerusalemme, in questi giorni drammatici, colmi di paura per la barbara follia omicida di uomini che, in molte parti del mondo, alzano la mano per uccidere il fratello, noi, disarmati, invochiamo: ‘domandate pace per Gerusalemme; sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia pace!’. È urlo e preghiera di chi, disarmato, supplica con tutto il cuore il fratello di disarmare ogni mente e ogni mano omicida”.

I vescovi affermano ancora: “Con noi portiamo la supplica, l’invocazione, il grido di tutto il popolo lombardo che, unito spiritualmente a noi, invoca pace per ogni uomo amato dal Signore! È la preghiera di chi, con il Profeta, osa dire a tutti: ‘in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore’. Anche noi, disarmati, con la sola forza della parola del profeta Isaia, mentre camminiamo fra uomini provati dalla guerra, colmi di paura e tentati dall’odio, osiamo dire: ‘Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza’”.

Il testo porta la firma di: Mario Delpini, arcivescovo di Milano; Francesco Beschi, vescovo di Bergamo; Oscar Cantoni, vescovo di Como; Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia; Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi; Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; Marco Busca, vescovo di Mantova; Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia; Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano; Daniele Gianotti, vescovo di Crema.