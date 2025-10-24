Cultura: Fondazione con il Sud, 12 nuovi progetti per 45 biblioteche comunali in Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna

Dodici nuovi progetti culturali prenderanno vita nel Sud Italia, coinvolgendo 45 biblioteche comunali in un’azione di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Le iniziative, selezionate nell’ambito della quarta edizione del bando “Biblioteche e comunità” promosso dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni italiani(Anci), sono sostenute con 1 milione di euro (500 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione con il Sud; gli altri 500 mila dal Centro per il libro e la lettura). Sei le regioni interessate: Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna. Obiettivo, spiegano i promotori, “trasformare le biblioteche in hub culturali aperti e accessibili, soprattutto nelle aree interne e periferiche”. I progetti prevedono il potenziamento dei servizi bibliotecari e la creazione di presidi culturali diffusi, con attività rivolte a minori, migranti, anziani e persone con disabilità. Tra le azioni in programma: laboratori creativi, letture ad alta voce, servizi itineranti, podcast, eventi serali, percorsi sensoriali, testi in braille, bibliocamper e human libraries. Le iniziative coinvolgeranno anche Comuni non ancora qualificati come “Città che legge”, promuovendo la condivisione di buone pratiche. “Le biblioteche hanno un ruolo centrale per favorire coesione e integrazione sociale”, ha dichiarato Stefano Consiglio, presidente Fondazione con il Sud. “Dare linfa nuova alle biblioteche del Mezzogiorno significa garantire anche a luoghi spesso meno coinvolti nelle pratiche culturali l’opportunità di una formazione viva, capace di rendere partecipi giovani e meno giovani a un comune percorso di incontro e dialogo”, il commento di Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura.

Secondo i dati Istat, la propensione alla lettura tra i giovani è ancora disomogenea: nel 2022-2023 solo il 29% dei ragazzi siciliani tra 6 e 17 anni legge abitualmente, contro il 72,6% della provincia autonoma di Trento. Un divario che questi progetti mirano a colmare, portando cultura e partecipazione dove ce n’è più bisogno.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /