Cammino sinodale: dalle diocesi siciliane 58 delegati alla terza Assemblea nazionale

Un gruppo di 58 delegati diocesani, accompagnati da due rappresentanti regionali e dal vescovo ausiliare di Messina, mons. Cesare Di Pietro, parteciperà a Roma alla terza Assemblea sinodale delle Chiese d’Italia, in programma dal 24 al 26 ottobre. Sarà presente anche il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana e membro della Presidenza del Comitato nazionale del Cammino sinodale. L’Assemblea avrà il compito di approvare il documento che orienterà il cammino comune delle comunità ecclesiali nei prossimi anni. “Abbiamo dato un’ultima verifica al documento – dichiara mons. Di Pietro – e insieme ne abbiamo constatato punti di forza, individuato le idee guida e le linee portanti, frutto di un lungo cammino sinodale vissuto insieme come comunità ecclesiali locali della nostra Sicilia e di tutta l’Italia”. Il percorso preparatorio ha coinvolto le diciotto diocesi dell’isola, con incontri e consultazioni nelle parrocchie. Il documento evidenzia i segni di vitalità della Chiesa siciliana – calore umano, accoglienza, apertura, inclusività – ma anche le sfide sociali, come l’emigrazione giovanile, la povertà e la fragilità educativa. Il Cammino sinodale, sottolinea la Conferenza episcopale siciliana, vuole essere un segno di speranza e di rinnovamento per l’intera regione.

