Antisemitismo: mons. Pace, “ogni atteggiamento e parola antisemita è inaccettabile”, bene il lavoro della Cei con la comunità ebraica

“Condannare l’antisemitismo, come di recente ha fatto Papa Leone, è evidente perché dobbiamo ritornare alla consapevolezza che ogni atteggiamento e parola antisemita è inaccettabile”. Lo ha detto mons. Flavio Pace, segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing di presentazione, in sala stampa vaticana, dell’evento s dal titolo “Camminare insieme nella speranza”, che si svolgerà il 28 ottobre in Aula Paolo VI. L’evento è organizzato dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso e la Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione conciliare Nostra Aetate. “La Nostra Aetate lo dice in maniera molto chiara”, ha proseguito l’esponente vaticano ricordando che la dichiarazione conciliare “condanna qualsiasi forma di antisemitismo, che va inserito nell’ambito delle violazioni della dignità umana”. “L’antisemitismo è una realtà che preoccupa, pensiamo all’attentato di Manchester”, ha proseguito il relatore: “C’è una ferma condanna, una chiara consapevolezza, e bisogna andare avanti sulla formazione”. A questo proposito, mons. Pace ha citato il lavoro fatto dall’Ufficio dialogo della Cei in collaborazione con la la comunità ebraica, e che ha prodotto le 16 Schede per presentare la religione ebraica agli insegnanti di religione cattolica: un’iniziativa, questa, che per Pace “dice di un’esigenza di formazione e di cultura che va avanti. Bisogna rilanciare di più segni concreti del lavoro fatto insieme, e non solo la giusta condanna dell’antisemitismo, che senza un percorso di educazione e rieducazione non serve”. “Il mondo ebraico ha sempre detto di voler ripartire insieme dalla Nostra Aetate”, ha affermato Pace a proposito della larga rappresentanza dell’ebraismo, insieme a quella delle altre religioni, all’evento del 28, così come al Convegno organizzato alla Pontificia Università Gregoriana dal 27 al 29 ottobre. Papa Leone XIV terrà due interventi sulla Nostra Aetate: il primo il 28, dopo l’incontro al Colosseo organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, e il secondo il 29 ottobre, quando dedicherà l’udienza generale alla dichiarazione conciliare”.

