Italiani nel mondo: Carpi, questa sera incontro su “Partenze e ripartenze: l’Italia che siamo”

“Partenze e ripartenze: l’Italia che siamo”. Di questo si parlerà questa sera a Carpi (Modena). Ne parleranno Maria Chiara Prodi, Segretaria generale del CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all’estero; la curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo, Delfina Licata e Elena Ugolini vicepresidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Durante l’incontro, promosso dall’interno del festival della Migrazione, sono previste testimonianze a cura della Consulta per l’Integrazione Unione Terre d’Argine. I lavori, moderati da Gianfranco Coda della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo saranno conclusi dal sacerdote, don Antonio Serra, Coordinatore nazionale delle Missioni Cattoliche italiane in Gran Bretagna.

