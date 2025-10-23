Tv2000: Effetto notte, al via la nuova stagione con le star della Festa del cinema di Roma

Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Edoardo Leo e la star Jeremy Allen White che interpreta Bruce Springsteen sono i protagonisti della prima puntata della nuova stagione, la numero 19, di ‘Effetto notte’, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000, condotto da Fabio Falzone, in onda ogni venerdì in seconda serata a partire dal 24 ottobre.

Si parte con la Festa del cinema di Roma con storie che parlano di genitori e figli, ultimi e potenti. In particolare Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani raccontano con “La vita va così”, il contrasto per il possesso di un terreno in Sardegna tra un pastore cocciuto e un ricco immobiliarista. Poi, Edoardo Leo in “Per te” è un padre malato di Alzheimer che non vuole perdere la memoria di suo figlio: tratto dalla storia vera di un giovane insignito da Sergio Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica all’età di 12 anni per la sua dedizione nell’assistere il padre malato.

Ampio spazio anche alla presenza di Tv2000 alla Festa con il docufilm “L’ottavo giorno”: diretto da Sabrina Varani, ospite in studio del programma, il racconto di una serie storie tra dolore e rinascita: un gruppo di senza fissa dimora, il Giubileo, l’impegno di sacerdoti e volontari, un’umanità che anche nella difficoltà non rinuncia a sperare osservata con sincerità ed empatia. Faccia a faccia con la star della serie “The bear” Jeremy Allen White che è Bruce Springsteen nel film “Springsteen – Liberami dal nulla”. “Quello che personalmente mi tocca davvero della musica di Bruce – racconta a Effetto Notte – è la capacità di comprendere l’animo umano che esprime. Quando sento la musica di Bruce io stesso mi sento incredibilmente capito, c’è una grande empatia nella sua musica, rappresenta quella che secondo me è l’idea più bella dell’America e degli americani”.

