Striscia di Gaza: Unicef, un documentario per raccontare la campagna di vaccinazione contro la poliomielite

Bimbo ferito a Gaza (Foto Unicef)

Si intitola “Gaza’s Silent Threat” (La minaccia silenziosa di Gaza), il documentario realizzato dall’Unicef che mette in luce la ricomparsa della poliomielite e il lavoro degli operatori umanitari, tra cui il dottor Younis Awadallah, insignito del premio Time 100 Health, e Fairuz AbuWarda, che hanno guidato la campagna di vaccinazione d’emergenza per proteggere i bambini in uno dei contesti umanitari più difficili al mondo. Dall’ottobre 2023, ricorda Unicef, oltre l’80% delle infrastrutture sanitarie, idriche e igienico-sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato dalle operazioni militari, creando le condizioni ideali per la diffusione di malattie infettive. Dopo 25 anni, la poliomielite è riemersa nella Striscia d Gaza nell’agosto 2024, con il caso di un bambino di dieci mesi rimasto paralizzato; i campioni ambientali di Deir al Balah e Khan Younis, raccolti nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025, hanno confermato la trasmissione del poliovirus. Per questo Unicef, Oms e altri partner hanno condotto – tra molte difficoltà – diversi cicli di campagne di vaccinazioni antipolio raggiungendo oltre 600 mila bambini sotto i 10 anni. Tra ricorrenti minacce alla sicurezza, ostacoli logistici e accesso limitato ai servizi sanitari, il dottor Younis e il suo team conducono una campagna di immunizzazione urgente a Gaza per proteggere i bambini vulnerabili dalla diffusione della poliomielite. “Questa è più di una semplice storia su una campagna di vaccinazione – afferma l’Unicef -. È una potente testimonianza dell’impatto della guerra sulla salute dei bambini e un tributo al coraggio delle famiglie e degli operatori sanitari che lottano per sopravvivere e prendersi cura gli uni degli altri nelle circostanze più fragili”.