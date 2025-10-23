Giubileo mondo educativo: il 30 alla Lumsa incontro su “Mondi Adolescenti: una domanda che attende risposta”

In una società sempre più invecchiata, dove gli adolescenti sono circa 5 milioni, una minoranza sotto il 10 per cento della popolazione, è urgente fermarsi ad ascoltare il loro ‘esserci’ e il loro disagio. Si parlerà di questo giovedì 30 ottobre 2025, dalle 17 alle 19, nella Sala Giubileo dell’Università Lumsa durante l’incontro “Mondi Adolescenti: una domanda che attende risposta”. Una serata dedicata al dialogo intergenerazionale e alla comprensione della condizione adolescenziale contemporanea: come gli adolescenti interrogano gli adulti sul loro “mondo”, sul loro “tempo” e il “modo” di viverli? L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le ragazze e i ragazzi sono “gravati da problematiche che si sono acuite negli ultimi anni. La generazione che va dai 14 ai 19 anni è quella che dovrà costruire e gestire il futuro prossimo del Paese e non possono più essere considerati solo un ‘problema da risolvere’. Il loro raccontarsi, con parole e corpi, interpella gli adulti e i contesti educativi e chiede un approccio preventivo capace di cogliere segnali, accogliere domande implicite e costruire alleanze educative solide da vivere insieme”. Interverranno Monika Grygiel (medico e psicoterapeuta), Eraldo Affinati (scrittore e pedagogista), Stefano Vicari (neuropsichiatra infantile), mentre Fabio Bolzetta (giornalista e presidente dell’Associazione Weca) modererà il dialogo.

L’evento, organizzato da Paoline Multimedia e dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium’, rientra tra gli appuntamenti per il Giubileo del mondo educativo.

