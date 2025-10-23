Giornalismo: Greenaccord, a Pescasseroli il XX Forum dell’informazione cattolica per la custodia del creato

“Lo sport, attività praticata o seguita da molti, rappresenta un laboratorio autorevole ed efficace per educare e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della parità di genere. Questo, però dipende anche dalla narrazione. Da questo punto di vista, i prossimi Giochi invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano una sfida anche per l’informazione”. Così Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord, associazione culturale internazionale che, d’intesa con Unione stampa sportiva (Ussi) e Comune di Pescasseroli, organizza il XX Forum dell’Informazione cattolica per la custodia del Creato, dal titolo “Lo sport sostenibile, inclusivo e rispettoso di tutti. Informazione e comunicazione responsabile”. “Pescasseroli è lieta di accogliere e ospitare il Forum di Greenaccord sia per la vocazione “green” della cittadina che ospita la sede del Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise, sia per il legame con gli sport invernali praticati anche nel nostro territorio”, spiega Giuseppe Sipari, sindaco di Pescasseroli. Il Forum si svolgerà dal 14 al 16 novembre al cinema Ettore Scola. Il programma del Forum è articolato in tre sessioni di lavoro. La prima è dedicata alla sostenibilità che deve accompagnare e contraddistinguere lo sport, con un focus su come si è proceduto per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026. La seconda sessione è dedicata all’analisi dello sport come promotore di uguaglianza e inclusione. A chiudere la due giorni, sarà la sessione dedicata alla narrazione sportiva come strumento di sensibilizzazione ambientale. A partire dalla Carta deontologica di Pescasseroli, che traccia le linee per una informazione e comunicazione sempre più attenta alle tematiche ambientali, si esamineranno le opportunità e gli spazi che consentono il racconto dello sport in ogni forma e modalità. Il Forum è anche l’occasione per assegnare il Premio “Sentinella del Creato” a quattro giornalisti – selezionati da Greenaccord, Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede – e ad alcune personalità del mondo dello sport, della cultura, dell’arte e della imprenditoria, che si sono distinte per sensibilità ambientale. Ospiti della serata alcuni testimonial del mondo dello sport.

