Giornalisti cattolici: Ucsi Sicilia, domani a Messina corso di formazione e assemblea elettiva. Il ricordo dei nove giornalisti siciliani uccisi dalla mafia e dal terrorismo

Si svolgeranno domani, venerdì 24 ottobre, a Messina, il corso di formazione per giornalisti sul tema “Testimoni di verità” e l’assemblea elettiva degli iscritti dell’Ucsi Sicilia. L’incontro formativo è in programma dalle 10 alle 13 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, e sarà introdotto dai saluti del presidente regionale dell’Ucsi Domenico Interdonato, della vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Laura Simoncini – anche presidente della sezione provinciale dell’Ucsi “Carmelo Garofalo” – e del consulente ecclesiastico Ucsi Sicilia don Giuseppe Longo. Seguiranno gli interventi del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Concetto Mannini, del presidente nazionale dell’Ucsi Vincenzo Varagona, del professore Francesco Pira dell’Università di Messina, della vicepresidente regionale Rossella Iannello e del segretario nazionale Salvatore Di Salvo. Durante il corso saranno ricordati i nove giornalisti siciliani uccisi dalla mafia e dal terrorismo – Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Beppe Alfano e Maria Grazia Cutuli – definiti “Testimoni di verità”.

Il presidente Interdonato ha annunciato di aver inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la proposta di concessione della medaglia d’oro al valor civile alla memoria dei nove giornalisti: “Credo che i tempi siano maturi – ha dichiarato – perché la proposta venga accolta e i loro nomi vengano inseriti nell’albo dei cittadini illustri. I giornalisti siciliani e la Sicilia hanno pagato un prezzo altissimo”. Alla giornata parteciperanno rappresentanti delle istituzioni civili e militari, studenti di diversi istituti cittadini e i dirigenti regionali e provinciali dell’Ucsi. Nel pomeriggio, presso la sede dell’Assostampa di Messina, si terrà l’assemblea elettiva degli oltre duecento iscritti Ucsi Sicilia per il rinnovo del Consiglio direttivo regionale per il quadriennio 2026-2030. Dopo la relazione del presidente Interdonato e il dibattito, l’assemblea procederà all’elezione del nuovo consiglio che, al termine dei lavori, designerà presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere dell’associazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /