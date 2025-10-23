Parità scolastica: mons. Giuliodori, “spettacolo ed educazione per ribadire il valore della scuola”

“Una mattinata così bella. Abbiamo pensato questo evento che lega spettacolo ed educazione. Il mondo dello spettacolo è dentro le vicende, nelle pieghe della storia, vicino a tutti noi. Per noi delle scuole è anche l’occasione per ricordare il 25° della legge sulla parità scolastica”. Così mons. Claudio Giuliodori, presidente del Consiglio Nazionale della scuola cattolica Cei, aprendo i lavori dell’evento dedicato al 25° della Legge (62/2000) sulla parità scolastica alla 20a edizione della Festa del Cinema di Roma.

“Un evento – ha rimarcato mons. Giuliodori – che si colloca nell’impegno di tutte le realtà che operano nell’ambito delle scuole paritarie, in particolare cattoliche, per dare risalto al 25° dalla Legge 62. Una legge importante, ma mai attuata pienamente: abbiamo la norma, ma non la sua attuazione, che sostanzialmente consiste nella messa a bilancio dei finanziamenti necessari, anno per anno. Purtroppo, assistiamo a difficoltà enormi nelle paritarie, registrando una perdita in 25 anni del 40% delle scuole”.

E ancora il vescovo: “Una bella occasione la presentazione della miniserie ‘La Preside’ con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, la possibilità di poter costruire un momento di dialogo e confronto grazie alle associazioni coinvolte, ma anche ai numerosi docenti e studenti presenti. Speriamo che tutto questo serva per dare evidenza al valore e al contributo sociale delle scuole paritarie cattoliche. E ci auguriamo che nella prossima Legge di Bilancio trovi spazio un adeguato finanziamento”.

Gli fa eco Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma: “È un grande piacere accogliere questo evento, promosso dalla Festa del Cinema e dalla Cei, in particolare grazie all’impegno di mons. Claudio Giuliodori”. A sottolineare la risonanza dell’appuntamento il messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Le comunità scolastiche cattoliche rappresentano luoghi di incontro tra cultura, insegnamento e fede, animati da una visione cristiana che favorisce relazioni autentiche”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /