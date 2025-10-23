Maltempo: Protezione civile, “venti forti al Centro-Sud. Allerta gialla su settori di Campania e Calabria”

“Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. Tra la serata e la nottata, la perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni ma estendendo alle Regioni meridionali un’intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti soprattutto sui rilievi”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla sera di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria.

