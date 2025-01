Senza fissa dimora: FioPsd, 434 persone decedute in strada nel 2024. La denuncia in “La strage invisibile“

Nel corso del 2024 sono morte 434 persone senza dimora, un numero che supera il dato “già troppo elevato” dell’anno precedente. Lo denuncia oggi il report della FioPsd (Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora) nel Report “La strage invisibile”. I dati presenti nel report del 2024 evidenziano che “si muore tutto l’anno”, non solo durante la cosiddetta “emergenza freddo” e che i decessi riguardano persone che vivono in condizioni di particolare marginalità e isolamento, “spesso lontane dal contatto con il sistema dei servizi presente nei territori”. Parliamo di persone di ogni età, ma con un dato “particolarmente” significativo sulla presenza di giovani, che rappresentano la seconda fascia più colpita. Persone che non rimangono confinate solo all’interno delle grandi aree metropolitane, ma

che abitano anche le province più piccole e le aree interne, spiega la Federazione. Delle persone senza dimora morti nel 2024 il 61% era di origine straniera. L’età media delle persone decedute è molto bassa, pari a 44,9 anni, dimezzando di fatto l’aspettativa di vita (81,6 anni). I giovani tra i 17 e i 29 anni rappresentano il 18% del totale delle morti tra le persone senza dimora, pari a 76 individui. Questa fascia d’età risulta la seconda più colpita, subito dopo i 40-49enni. Si tratta, in maggioranza, di giovani uomini (89%) e di nazionalità straniera (92%).

I numeri del 2024 evidenziano che quasi la metà dei decessi (47%) è attribuibile a eventi traumatici e accidentali, come aggressioni, incidenti e suicidi, si legge nel Report: a livello regionale, le aree con il maggior numero di decessi sono la Lombardia (18%, pari a 78

decessi) e il Lazio (12%, pari a 50 decessi)”. “Anche quest’anno non si arresta la strage silenziosa delle persone senza dimora. Muoiono

d’inverno e muoiono d’estate”, afferma la presidente della FioPsd, Cristina Avonto: “Muoiono di freddo e purtroppo muoiono di caldo. Muoiono per malattie ma purtroppo anche di aggressioni e incidenti. Muoiono di indifferenza e nell’indifferenza. La Federazione non smetterà di provare a illuminare questa zona d’ombra e di vergogna di una società che si definisce avanzata e civile”. Dall’inizio di quest’anno sono stati 28 le persone senza dimora morti, sempre secondo la Federazione.

