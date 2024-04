Spiritualità: Chiari, sabato e domenica il II Cammino interregionale delle Confraternite di Lombardia, Piemonte e Liguria

(Foto mons. Michele Pennisi)

Sabato 27 e domenica 28 aprile Chiari, in provincia e diocesi di Brescia, ha ospitato il II Cammino interregionale delle Confraternite di Lombardia, Piemonte e Liguria. Sabato 27 aprile si è tenuto, presso il Centro giovanile 2000, un convegno di studi sul tema “L’associazionismo laicale femminile nelle Confraternite” che ha visto in qualità di relatori Simona Negruzzo dell’Università di Pavia, Luciano Venzano del Centro studi G. Casareto di Genova, Franca Minazzoli e mons. Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale e assistente della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, con la moderazione di Bruno Barberis dell’Università di Torino.

La sera della vigilia ha fatto il suo arrivo nel duomo dei SS. Faustino e Giovita l’icona “Maria Madre della Speranza e delle Confraternite” portata in processione dai confratelli clarensi del SS. Sacramento.

Mons. Pennisi ha informato delle iniziative previste quest’anno in preparazione al Giubileo delle Confraternite che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2025. Tra queste la sinfonia di preghiere del Wolrd Rosary Day il prossimo 7 ottobre e il pellegrinaggio nazionale al santuario di San Giovanni Rotondo il 9 e il 10 novembre 2024.

Domenica 28 aprile, dopo i saluti di Valentino Mirto, segretario generale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, la celebrazione eucaristica nel duomo di Chiari presieduta da mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, e concelebrata da mons. Pennisi, dagli assistenti delle Confraternite di Liguria, Lombardia e Piemonte e dai rettori delle Confraternite presenti. Nell’omelia il vescovo di Brescia ha sottolineato la vocazione dei membri delle Confraternite ad essere discepoli missionari e testimoni della gioia del Risorto.

A seguire il Cammino per le vie della città con i grandiosi crocifissi della tradizione ligure e l’icona delle Confraternite che partita da Pompei il 3 giugno 2023 attraverserà le diocesi della Regione ecclesiastica lombarda sino al 19 maggio.

Infine alle 15.30 la conclusione con i solenni vespri presieduti da mons. Claudio Carboni, assistente delle Confraternite di Lombardia, e il saluto al SS. Sacramento collocato nella maestosa “macchina delle Quarant’Ore” allestita nel duomo per l’occasione.

Presenti una settantina di confraternite provenienti dalle diocesi di Albenga-Imperia, Genova, La Spezia, Savona, Tortona, Torino, Cuneo-Fossano, Novara, Biella, Acqui, Milano, Vigevano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova.