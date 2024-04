Autismo: PizzAut, il 1° maggio due nuove assunzioni e l’avvio del progetto PizzAutoBus

PizzAut non si ferma nella giornata del 1° maggio. Anzi, proprio per sottolineare l’importanza del lavoro, durante la Giornata dei lavoratori organizza un evento seguito da un pranzo, che si terrà presso il ristorante di Monza. In quell’occasione, annuncerà due nuove assunzioni e l’avvio del progetto PizzAutoBus. All’evento interverrà anche Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione e Formazione della Lombardia.

PizzAutoBus è una flotta di 12 Food Truck targati PizzAut che gireranno per la Lombardia e per l’Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione. Il piano d’impresa del progetto PizzAutoBus è stato curato, e donato, da PwC Italia e da PwC Strategy&.

Il lavoro procede spedito anche grazie al generoso contributo di alcune aziende che supportano con convinzione il progetto inclusivo dell’associazione PizzAut. Autogrill, Banca Progetto, Coop Lombardia, Danone Italia, Lombarda Motori, Rovagnati e Quantum Retail, Alviero Martini, L’Erbolario, Pandora, Piquadro e NAU!, stanno contribuendo a formare la flotta di PizzAutoBus che gireranno l’Italia. Inoltre, la filiale italiana di Murata Eletronics Europe BV assume una nuova persona che lavorerà presso il ristorante di Monza, come ha fatto Autogrill, che ha un suo dipendente già operativo proprio a Monza. “Il coinvolgimento di queste aziende così importanti a livello nazionale e internazionale è veramente emozionante per noi – afferma Nico Acampora, fondatore di PizzAut –. Il loro è un contributo per un mondo più inclusivo. Infatti, il progetto PizzAutoBus consiste nel comporre una flotta di Food Truck, al momento partiremo con 12 ma l’obiettivo è averne uno per ogni provincia d’Italia, e dare in gestione il Food Truck a realtà associative, onlus, che si occupano di autismo così da proporre posti di lavoro ‘Aut’ in tutta Italia. Ogni mezzo potrà impiegare fino a 5 persone autistiche. Stiamo organizzando corsi mirati proprio per formare una cinquantina di giovani autistici e autistiche che poi lavoreranno sui PizzAutoBus. Perché lo facciamo? Perché Il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione sociale, il progetto PizzAut nasce esattamente con questo presupposto e con l’obiettivo di trasformare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in cittadini attivi, in contribuenti. PizzAut è un laboratorio di inclusione sociale, un amplificatore della nostra idea di futuro, le aziende sono il luogo in cui il risultato di questo laboratorio diventa realtà”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /