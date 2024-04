Primo maggio: a Loppiano “Paths Towards Peace”, giovani protagonisti dell’impegno per la pace

Si intitola “Paths Towards Peace”, cioè “Percorsi verso la pace”, la 52ª edizione del Primo Maggio di Loppiano, il festival dei giovani dedicato alla pace e alla fraternità, che si svolge ogni anno nella cittadella internazionale dei Focolari vicino a Firenze. “Una giornata di riflessione, laboratori, musica e danza – scrivono i promotori dell’evento in un comunicato – per scoprire le storie e i progetti dei tanti giovani che, in Italia e nel mondo, con percorsi diversi, hanno scelto di impegnarsi in prima persona, diventando artigiani di pace”. “Viviamo in un mondo senza pace dove si combatte una guerra mondiale a pezzi, anche molto vicino a noi”, aggiungono i giovani del Movimento dei Focolari. “Per questo vogliamo fermarci, osservare quello che ci accade intorno, riflettere, condividere idee, proposte e, insieme, trovare strade per agire, diventando artigiani di fraternità e di pace, amplificatori di bene comune”. Il Festival che si tiene ininterrottamente dal 1973, riunisce nella cittadella internazionale dei Focolari, vicino a Firenze, giovani provenienti da tante parti del mondo. Quest’anno, per l’occasione, la cittadella ospiterà tre villaggi tematici dedicati alla “Pace interiore”, alla “Pace con l’altro” e alla “Pace nel mondo”. I partecipanti potranno sperimentarsi in tanti laboratori per approfondire aspetti diversi della pace e della sua attuale mancanza: Economia della pace, Non c’è dialogo senza ascolto, I conflitti nelle nostre città, Acqua: fonte di pace?, Pace e arte: l’armonia tra popoli diversi, Il progetto Living Peace International, ecc. Alle 13, ora italiana, in diretta mondiale dal palco dell’auditorium di Loppiano, partirà “Embrace Humanity, Sparks Change” (Abbraccia l’umanità, accendi il cambiamento), lo spettacolo di apertura della Settimana Mondo Unito 2024, la manifestazione mondiale che, dal 1° al 7 maggio di ogni anno, vede impegnate centinaia di migliaia di persone ad ogni latitudine. Confermata anche la presenza delle artiste del Gen Verde. Il Primo Maggio di Loppiano è anche una delle tappe verso il GenFest 2024 intitolato “Together to care” che si svolgerà dal 19 al 21 luglio ad Aparecida (San Paolo, Brasile) e sarà trasmesso in streaming in oltre 120 Paesi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /