Religiosi: è padre Valerio Di Trapani il nuovo Visitatore della Provincia d’Italia dei Missionari Vincenziani

P. Valerio Di Trapani (foto missionari vincenziani)

E’ padre Valerio Di Trapani, il nuovo Visitatore della Provincia d’Italia dei Missionari Vincenziani. Lo fanno sapere i missionari vincenziani con una nota diffusa oggi. P. Valerio Di Trapani è nato il 16 luglio 1973 a Palermo (Sicilia). Da giovane entra nella Congregazione della Missione ed emette i suoi Voti nella Congregazione della Missione il 18 marzo 1998. Da Diacono comincia la sua missione a Catania ed è ordinato Presbitero il 24 gennaio 1999. Continua il suo ministero presbiterale nella città di Catania dal 1999-2011 impegnandosi nella Parrocchia e diventando poi il Direttore della Caritas Diocesana. Successivamente viene trasferito a Lamezia Terme (Calabria) come parroco e anche lì svolge il ruolo del Direttore della Caritas Diocesana, dal 2012-2017. Dalla Calabria si trasferisce nella Casa Provinciale a Roma (2017-2023) come Superiore di Casa e nel settembre 2023 è nominato parroco e superiore della comunità di Tor Sapienza (Roma) svolgendo anche il ministero come direttore del Seminario Interno (2023-2024). Nel mese di Marzo 2024 è stato eletto Visitatore della Provincia d’Italia.