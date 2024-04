Diocesi: Messina, presentazione domani del Report di Migrantes con un seminario sulle migrazioni forzate

La rete “Trame migranti”, composta dal Dipartimento Cospecs-UniMe e da associazioni che sul territorio lavorano con le persone coinvolte nella mobilità umana, promuove domani mercoledì 3 aprile, alle ore 16.30, presso l’Aula A203 del Dipartimento Cospecs (via Concezione, 6 – Messina), un Seminario in cui verrà affrontato il tema delle migrazioni forzate a partire dal Report sul diritto d’Asilo della Fondazione Migrantes. Sarà presente Mariacristina Molfetta, antropologa culturale e co-curatrice del Report, che illustrerà i dati salienti consegnati dalla settima edizione del volume. Dopo la presentazione del Report interverranno Teresa Consoli, Università di Catania, e Anna Elia, Università della Calabria, che hanno curato per la rivista “Mondi migranti” un lavoro di ricerca dal titolo: “Incursioni. Famiglie con forced migration background: politiche, pratiche e appartenenze”. A seguire, prenderà la parola Valentina Fedele, Università degli Studi Link, sul tema “La paternità nelle migrazioni forzate: riflessioni da una ricerca”. I lavori proseguiranno con la relazione di Roberta Ricucci, Università di Torino, dal titolo “Da volontari a tutori. Opportunità e limiti di una figura in cerca di riconoscimento”. Chiuderanno gli interventi Elena Girasella e Tiziana Tarsia, Università di Messina, che presenteranno i risultati della ricerca sulle “famiglie tutor”. La conduzione dell’incontro sarà affidata a Domenico Pellegrino, referente dell’Area formazione dell’Ufficio diocesano Migrantes.

