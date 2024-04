Ambiente: Torino, il 20 aprile Giornata della Terra su clima, biodiversità, giovani e inclusione sociale

Cambiamenti climatici, biodiversità, giovani e inclusione sociale. Sono i temi annunciati per la “Giornata della Terra Torino” che si svolgerà sabato 20 aprile, dalle 9 alle 24 nella cornice dei Musei Reali, cuore storico della città. La Giornata della Terra, istituita il 22 aprile del 1970 – e celebrata in oltre 190 nazioni – “è il più famoso evento ambientale al mondo, che ambisce a motivare l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia del nostro pianeta”, spiegano i promotori. La manifestazione – organizzata e promossa a Torino da AWorld e Club Silencio, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo – offrirà “oltre 15 ore di attività ed intrattenimento no-stop dedicate all’ambiente e alle buone pratiche green”. “Acquisire consapevolezza sulle conseguenze che le nostre azioni hanno sull’ambiente, e su come cambiare le nostre abitudini per limitare gli impatti negativi è fondamentale per garantire il futuro del nostro Pianeta e alle generazioni che verranno – dichiara l’assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta –. Credo che le occasioni di incontro, confronto e dibattito – come quelle ospitate nel ricco palinsesto della Giornata della Terra con le sue diverse attività, dai talk ai laboratori fino agli spettacoli – offrano ai cittadini gli strumenti per aumentare la propria conoscenza e per avere una percezione più chiara della gravità degli effetti dei cambiamenti climatici. Un’occasione per tutti e tutte per riflettere e capire come le sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo siano tra loro legate e richiedono che ognuno faccia la propria parte”. Tutte le informazioni sul sito www.giornatadellaterra.it.

