Solidarietà: Fidas, Admo e Aido, Nogarole Vicentino “Città del dono”

Nogarole Vicentino “Città del dono”: è il progetto di cittadinanza responsabile nato grazie all’attivismo congiunto di Fidas, Admo ed Aido che, in stretta collaborazione con il Comune, l’Ulss 8 Berica e la Regione Veneta, coinvolgerà 1200 cittadini del Comune dell’Ovest Vicentino in una campagna di sensibilizzazione al dono. “I donatori di sangue e di organi sono tanti, ma non bastano mai. Con questa iniziativa – spiega il sindaco Romina Bauce – il Comune diventa parte attiva nel raccogliere nuove, preziose adesioni: presso l’Ufficio Anagrafe in municipio sarà finalmente possibile diventare Donatori di sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule. Il momento del rilascio o del rinnovo di un documento sarà l’occasione per poter avere i riferimenti delle associazioni Fidas, Aido e Admo a cui rivolgersi per avere informazioni e poter fare una scelta consapevole”. Davide Rosa, presidente del Gruppo Fidas di Nogarole Vicentino e Domenico Dal Molin, presidente di Aido Nogarole, hanno espresso soddisfazione per il progetto, unitamente alla presidente di Admo Veneto, Mara Rosolen.

