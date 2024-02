Diocesi: Udine, due celebrazioni di congedo per mons. Mazzocato. Il 5 maggio l’ingresso del nuovo arcivescovo Lamba

Giovedì 28 marzo, domenica 14 aprile e domenica 5 maggio. Queste le date che scandiranno quello che a tutti gli effetti è un passaggio storico per l’arcidiocesi di Udine. Due le celebrazioni di congedo da parte di mons. Bruno Mazzocato e l’ingresso per il nuovo arcivescovo, mons. Riccardo Lamba.

Saranno due i momenti in cui mons. Mazzocato saluterà l’arcidiocesi di Udine. Il primo avrà luogo Giovedì santo, 28 marzo: alle 9.30, in cattedrale il presule celebrerà per l’ultima volta la Messa crismale con il clero diocesano, cogliendo l’occasione della celebrazione in cui si ricorda l’istituzione del ministero ordinato per congedarsi dai sacerdoti, dai religiosi e dai diaconi.

Secondo momento, a cui sono invitati non solo i componenti del clero diocesano, ma l’intera Chiesa udinese, sarà domenica 14 aprile. Alle 16 in cattedrale a Udine sarà celebrata la santa messa di ringraziamento per il ministero episcopale di mons. Mazzocato. Per i singoli fedeli e per le autorità civili sarà questa l’occasione per un saluto e un ringraziamento al pastore per i suoi quasi quindici anni di operoso ministero in Friuli, iniziato il 18 ottobre 2009.

Nel frattempo mons. Mazzocato, nelle sue attuali vesti di amministratore apostolico, proseguirà la visita pastorale nelle Collaborazioni pastorali fino alla sua conclusione. Mons. Mazzocato sta dedicando ogni fine settimana alla visita delle 54 Collaborazioni pastorali del territorio diocesano. Sabato 2 e domenica 3 marzo egli visiterà la Collaborazione pastorale di Cividale del Friuli.

Contestualmente all’ingresso del nuovo arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato concluderà il suo servizio come amministratore apostolico di Udine. Egli farà rientro nella Diocesi di Treviso, sua terra di origine.

Sarà poi la volta del vero e proprio passaggio di testimone tra mons. Mazzocato e mons. Lamba. L’ingresso del nuovo pastore della Chiesa di Udine sarà domenica 5 maggio, alle 16, nel corso di una santa messa solenne in cattedrale, a cui prenderanno parte i vescovi delle diocesi del Nord-Est. L’ingresso di mons. Lamba avverrà alla vigilia del suo 35° anniversario di ordinazione presbiterale, avvenuta il 6 maggio 1989.

