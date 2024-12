Lavoro: vescovi Basilicata, “necessaria una straordinaria mobilitazione” contro “marginalizzazione e impoverimento”

“Siamo convinti che, in nome del Vangelo, occorre ridare speranza alla nostra gente. È urgente, infatti, una radicale presa di coscienza ed una straordinaria mobilitazione dei ‘mondi vitali’ della nostra Regione per vincere le sfide della transizione che ci attendono, riportando al centro la dimensione comunitaria della persona che vive e lavora nelle nostre fabbriche, nelle città e nelle aree interne”. Così i vescovi di Basilicata in un “accorato appello” a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini di fronte alla “grave crisi” che sta investendo diversi ambiti economici della regione, tra i quali il settore automotive, “con il rischio concreto di migliaia di posti di lavoro persi”. “L’impatto socio-economico delle ultime crisi mondiali, aggravato dalla pandemia e dalle instabili condizioni geo-politiche ha provocato anche nella nostra Regione, come in altre parti del Mezzogiorno, una marginalizzazione insostenibile ed un impoverimento demografico e sociale, la riduzione della base produttiva e occupazionale, la diseguaglianza tra cittadini e territori”.

Secondo i vescovi, la grande sfida – nazionale ed europea – consiste nel “proteggere i ceti sociali più fragili, il mondo del lavoro che cambia e spostare l’asse verso uno sviluppo più giusto, equo e solidale”. “La transizione ecologica è chiaramente necessaria ma non può avvenire a discapito della dignità delle persone in ogni dimensione del loro essere. Essa ci sfida rappresentando l’opportunità di fare nostro un nuovo modello di sviluppo che, riconoscendo la centralità del lavoro umano e della dignità della persona umana, risulti efficacemente capace di coniugare sostenibilità e giustizia economica, sociale ed ambientale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /