Disabilità: Istituto Serafico. Mion (Univ. Verona), “modello di cura incentrato sulla persona”. “In un anno erogate cure gratuite per oltre un milione di euro”

Un “modello di cura incentrato sulla persona”. Così Giorgio Mion, professore di Economia aziendale all’Università di Verona, definisce il principio ispiratore dell’Istituto Serafico di Assisi, illustrando questa mattina in conferenza stampa a Perugia il bilancio etico-sociale dell’Istituto, da 150 anni pilastro nella cura e nella riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità gravi e gravissime. Nell’ultimo anno il Serafico ha accolto ragazzi da 14 regioni italiane tra cui Toscana, Lazio e Campania; questo dato evidenzia che” la struttura assisana è un polo attrattivo e di riferimento per l’intero Paese per la sua capacità di offrire cure innovative, di qualità e personalizzate”. La gestione economica del Serafico si distingue per solidità e trasparenza: “Il valore aggiunto, che nell’ultimo anno ha avuto una crescita del 4,5%, ha avuto una ricaduta positiva su tutto il personale oltre che sulle persone assistite. L’assenza di indebitamento strutturale e la solidità del patrimonio, ne garantiscono la stabilità e l’autonomia finanziaria”. Solo il 70% delle entrate del Serafico sono pubbliche, il resto dei finanziamenti proviene dai cittadini e dalle imprese che decidono di sostenere precise attività. Grazie alla fiducia e alla fidelizzazione di oltre 60mila donatori attivi in tutta Italia, che contribuiscono in media con 27,90 euro per dono e 47,41 euro all’anno. “Il Serafico non solo è riuscito a sostenere il proprio modello di cura erogando prestazioni gratuite ed extrastandard ai propri assistiti per un valore complessivo di 844mila euro, ma ha potuto anche offrire cure gratuite a pazienti esterni per oltre 167mila euro”, segno tangibile che” la collaborazione tra il Servizio sanitario e gli enti di terzo settore che si occupano di socio-sanitario, è in grado di moltiplicare risorse con prestazioni molto più personalizzate e di qualità”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /