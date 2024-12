Giovani: domani a Penne l’incontro per rilanciare l’area vestina

È in programma per martedì 3 dicembre, alle 16.30 nella sala consiliare del Comune di Penne, l’incontro pubblico dal titolo “La sfida educativa nell’area vestina”, con tavoli di discussione e dibattito pubblico, per riflettere sui bisogni e i desideri dei giovani e gettare le basi per progettare insieme ad enti, organizzazioni e cittadinanza percorsi e strumenti utili ad affrontare le complesse sfide educative del territorio, soprattutto nelle aree interne dell’Abruzzo. L’iniziativa, finanziata dall’Agenzia per la coesione del territorio, è una delle attività del Progetto Sincro Vestina dell’Associazione Spazi di prossimità Odv, realtà direttamente collegata alla Caritas diocesana di Pescara-Penne, per combattere le povertà educative in questa zona della provincia. Tra gli obiettivi del progetto, la costruzione di un patto educativo di comunità che renda la comunità educante parte di una strategia territoriale in grado di accompagnare i minori lungo il periodo di crescita, coltivando aspirazioni e competenze. Interverrà anche Fabrizio Barca, coordinatore Forum disuguaglianze e diversità ed ex ministro per il Sud e la coesione territoriale, per presenziare la conclusione del dibattito pubblico tra istituzioni, organizzazioni e cittadini. Il programma completo: ore 16.30 – accoglienza e saluti istituzionali; ore 17.15 – “Sincro Vestina, il percorso verso il patto” con gli interventi di Massimo Fidanza, Fondazione Caritas dell’arcidiocesi Pescara-Penne Onlus, Silvia Vaccaro, Forum disuguaglianze e diversità, studenti referenti per le scuole dell’area vestina; ore 17.45 – “La sfida educativa nelle aree interne: come affrontarla e perché è fondamentale”, con gli interventi di Giulia De Cunto, dottoressa di ricerca in studi urbani e insegnante, Andrea Morniroli, coordinatore Forum disuguaglianze e diversità, Angelo Serio, Patto educativo di comunità di Scalea in provincia di Cosenza; ore 18.15 – assemblea pubblica e dibattito con gli interventi dalle amministrazioni comunali e degli Istituti scolastici; ore 19 – intervento di Fabrizio Barca.

