Lotta alla mafia: Palermo, domani conferenza promossa dal Centro studi Pio La Torre su “droghe tradizionali e sintetiche”

“Produzione e spaccio, dalle droghe tradizionali a quelle sintetiche” è il tema della seconda conferenza del “Progetto educativo antimafia”, giunto alla 19ª edizione, promosso dal Centro studi Pio La Torre.

A intervenire, dalle 9 alle 11 di martedì 3 dicembre, all’Itst ”Vittorio Emanuele III”, in via Duca della Verdura 48 a Palermo, saranno Michele Sanza, direttore dell’Unità operativa Dipendenze patologiche Forlì-Cesena Ausl Romagna, e Carmelo Calzetta, direttore tecnico superiore chimico della Polizia di Stato, in servizio presso il Gabinetto regionale Polizia scientifica Sicilia Occidentale di Palermo. Modererà i lavori la sociologa Alessandra Contino, componente del Comitato scientifico del Centro Studi Pio La Torre.

Alla fine della conferenza, gli studenti che si collegheranno e seguiranno gli interventi, interagiranno con i relatori intervenendo in diretta o in chat. Alla prima conferenza, che ha inaugurato l’edizione 2024/25 del progetto, si sono collegati 120 istituti da tutta Italia dimostrando il grande interesse dei più giovani rispetto ai temi della legalità, del contrasto alle criminalità organizzate e della cittadinanza attiva, proposti e trattati dal Centro studi Pio La Torre.

