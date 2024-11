Giornali Fisc: Vittorio Veneto, due appuntamenti per celebrare i 110 anni del settimanale diocesano “L’Azione”

Sono due gli eventi promossi per celebrare i 110 anni de “L’Azione”, il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto (Tv) che usciva per la prima volta il 5 dicembre del 1914. Il foglio fu fortemente voluto dal vescovo di allora, mons. Rodolfo Caròli, da don Domenico Zanette, allora parroco di Vazzola, e da un gruppo di giovani laici, tra i quali anche Giambattista Schiratti, nipote dell’illustre economista trevigiano Giuseppe Toniolo. Il primo incontro si terrà venerdì 29 novembre, alle 20.30, presso l’aula magna del Seminario vescovile (Vittorio Veneto): dopo l’introduzione del direttore de “L’Azione”, don Alessio Magoga, interverranno Lucia Bellaspiga (Avvenire) e Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), moderati da Elvira Fantin (L’Azione), sul tema: “Servono ancora i giornali? E i giornalisti? Lo stato di salute del giornalismo oggi, nei 110 anni de L’Azione, settimanale della diocesi di Vittorio Veneto”. Il secondo appuntamento, invece, sarà una serata di canti e di musica con il coro Gospel “Joy Singers” e avrà luogo giovedì 5 dicembre, alle 20.45, presso l’auditorium “G. Toniolo” (Conegliano): la data è stata scelta proprio per celebrare l’anniversario del primo numero de “L’Azione”. “L’Azione” nacque con l’intento di spingere “all’azione” i cattolici di quell’inizio Novecento, che – come si legge nell’editoriale-programma del primo numero – “troppo abbiamo taciuto, troppo, perché non confessarlo? Abbiamo dormito!”. Un accorato invito all’azione, quindi, nella vita della Chiesa, ma anche e soprattutto nella vita sociale, perché, grazie al contributo attivo dei cattolici, si ispiri ai valori cristiani.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /