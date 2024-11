Diocesi: Prato, in viaggio per la Sicilia il dipinto di scuola fiorentina raffigurante Santa Lucia

(Foto diocesi di Prato)

È in viaggio per la Sicilia il dipinto di scuola fiorentina raffigurante Santa Lucia. L’opera si trova nella sala del Rinascimento del Museo della cattedrale di Prato ed è stata chiesta in prestito per essere messa in mostra all’interno dell’esposizione Lux Divina, che si terrà a Siracusa e a Belpasso in provincia di Catania dal 30 novembre al 2 marzo 2025. Lo rende noto oggi la diocesi di Prato.

Il dipinto è datato 1480 ed è una tavola centinata con cornice originale, proviene dalla cattedrale di Santo Stefano e fa parte del primo nucleo di opere trasferite nel Museo del Duomo di Prato aperto nel 1967.

L’opera pratese sarà una delle trecento raffigurazioni di Santa Lucia presenti nella mostra siciliana, organizzata a conclusione dell’anno Luciano. Il dipinto proveniente dal Museo diocesano di Prato sarà esposto nella chiesa del Carmine a Belpasso. Ad accompagnare l’opera c’è la direttrice dei Musei diocesani di Prato, Veronica Bartoletti.