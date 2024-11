Giornalismo: Ucsi, sabato in Sicilia un corso su “La narrazione del presepe per essere pellegrini di speranza”

“La narrazione del presepe per essere pellegrini di speranza – Il presepe permanente della collezione Magnetti-Incardona” è il tema del corso di formazione per giornalisti, promosso dall’Ucsi Sicilia e organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dalla parrocchia Santa Maria La Cava e Sant’Alfio di Lentini con la collaborazione della famiglia “Magnetti – Incardona” che si terrà sabato prossimo, alle 10,30 nella chiesa santuario diocesani dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, già chiesa della Fontana. Il corso verrà aperto con i saluti del parroco della chiesa di Sant’ Alfio, don Maurizio Pizzo, dal presidente dell’Ucsi Siracusa Alberto Lo Passo, dal tesoriere dell’Ucsi Sicilia Angelo Di Tommaso, e da Corrado Magnetti e Antonella Incardona, collezionisti e appassionati di presepi d’arte, che hanno concretizzato in sessanta metri quadrati uno dei più belli presepi monumentali della zona con “il mistero della Natività che rivive nel paesaggio eterno di uno spaccato della storia della città di Lentini e del paesaggio siculo che si incastona con la storia del medio Oriente”. Relatori dell’evento, moderato dalla giornalista Angela Rabbito, saranno Paolo Giansiracusa, storico dell’arte; Pippo Cosentino, ex dirigente scolastico e consigliere nazionale dell’Archeoclub; il parroco della chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio, don Maurizio Pizzo, e il segretario nazionale Ucsi, Salvatore Di Salvo, tesoriere dell’Odg Sicilia. A conclusione del corso i partecipanti avranno la possibilità di ammirare il presepe permanente realizzato in oltre sessanta metri quadrati di estensione per “una vera e propria opera d’arte curata in ogni dettaglio non solo come forme, figure e materiali ma soprattutto come senso dell’identità cristiana”, spiega una nota. A realizzare il presepe, che rimarrà in modo permanente, oltre ai coniugi Magnetti ha partecipato lo scenografo e appassionato presepista Vito Sammatrice. “Il corso sarà un’occasione per narrare il presepe e raccontare la storia della cristianità – ha detto il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo – attraverso l’analisi del presepe permanente della collezione Magnetti-Incardona”.

