Musica: Ospedale Bambino Gesù, questa mattina le voci di 50 giovanissimi pazienti di Oncoematologia al concerto “I suoni della Terra”

(Foto Ospedale Bambino Gesù)

Cinquanta giovanissimi pazienti del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, studenti della Scuola in Ospedale, sono stati questa mattina i co-protagonisti di un concerto dal genere unico: con le loro voci hanno interpretato “I suoni della Terra”, accompagnando l’esibizione di musicisti di fama internazionale.

L’evento, che si è tenuto nella sede dell’Ospedale al Gianicolo, è la fase conclusiva del progetto “EMusic per la Scuola in Ospedale”, percorso ludico-didattico di musica sperimentale che ha coinvolto agli alunni dell’Istituto comprensivo Virgilio ricoverati al Bambino Gesù.

Intitolata “De Lacu Ignis: un viaggio musicale nella preistoria del Lazio”, l’iniziativa ha previsto l’esecuzione dal vivo di 2 brani – “I Suoni dei Castelli Romani” e “I Suoni di Vulci” – ad opera di grandi nomi della musica contemporanea, Stefano Pontani alla chitarra e Marco Guidolotti al sax -, completati dalle voci dei pazienti dell’Ospedale registrate nel corso dei laboratori didattici. Le partiture eseguite durante il concerto derivano da un originale procedimento: l’analisi elettromagnetica del sottosuolo, tecnica utilizzata da decenni per lo studio delle stratificazioni geologiche. Le variazioni delle risposte elettriche del terreno – influenzate dalla composizione delle rocce – sono state tradotte con un algoritmo in note musicali poi arrangiate e interpretate dai musicisti per creare un racconto sonoro unico legato a specifici siti, in questo caso l’area dei Castelli Romani e di Vulci.

Il progetto “EMusic per la Scuola in Ospedale”, ideato dall’Istituto comprensivo Virgilio con il collettivo EMusic, consiste in un percorso ludico-didattico di musica sperimentale e geologia rivolto ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia del Bambino Gesù che frequentano le lezioni della sezione ospedaliera dell’IC Virgilio.

Tenuto dai docenti di musica e scienza, insieme a divulgatori ed esperti del collettivo EMusic, il percorso è iniziato a marzo 2024 ed è culminato in un laboratorio di registrazione durante il quale i 50 bambini hanno potuto creare la loro personale “musica della Terra” con il supporto dei fonici di Kate Creative Studio: due brani realizzati con le loro voci, diventati parte integrante degli arrangiamenti eseguiti dal vivo dai musicisti nell’evento finale di oggi. I bambini hanno appreso, divertendosi, il processo di generazione della musica elettromagnetica ricavata dal sottosuolo laziale, dall’estrazione dei dati geofisici ad opera dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fino alla trasformazione in suoni, all’orchestrazione e all’esecuzione dello “spartito naturale”.

Nelle sedi del Gianicolo, di Palidoro, di Passoscuro e Santa Marinella del Bambino Gesù bambini e ragazzi ricoverati hanno la possibilità di frequentare le lezioni dalla scuola elementare fino al liceo. Nella scuola in ospedale i docenti, provenienti da alcuni Istituti di Roma e provincia, sono itineranti e svolgono la loro attività prevalentemente al letto dei ragazzi oppure, per piccoli gruppi. Nell’anno scolastico 2023/2024 sono stati oltre 4 mila i bambini e ragazzi seguiti al Bambino Gesù.