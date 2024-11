Riconoscimenti: Società di San Vincenzo De Paoli, la medaglia Charity in Hope al Lions Clubs International

A Palazzo del Vicariato Maffei Marescotti, sede della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv, a Roma, si è svolta, nei giorni scorsi, la cerimonia di consegna della medaglia Charity in Hope. Questo riconoscimento, istituito nel 2017 dal Consiglio generale internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, celebra l’impegno di persone e organizzazioni che si distinguono per il loro servizio verso i più deboli. Protagonista di questa edizione è stato il Lions Clubs International, rappresentato dal presidente internazionale, il brasiliano Fabrício Oliveira, che ha ricevuto la medaglia dalle mani del presidente generale della Società di San Vincenzo De Paoli, lo spagnolo Juan Manuel Buergo Gomez.

“Ciò che viviamo oggi è un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra relazione, consolidare i nostri progetti e sognare insieme un futuro migliore per le popolazioni di tutto il mondo – ha affermato la presidente della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv, Paola Da Ros -. La speranza è una parola che accompagna e sostiene il nostro operato, insieme all’amore per il servizio. È impressa nel nostro motto ‘Serviens in spe’, proprio come il ‘We serve’ dei Lions e racchiude quel senso di responsabilità che guida i volontari della Società di San Vincenzo De Paoli così come i soci dei Lions nel cammino di cura e aiuto verso le persone svantaggiate.

La cerimonia è stata anche l’occasione per riflettere su un percorso condiviso, sancito ufficialmente il 5 gennaio 2023 con una Dichiarazione di intenti tra la Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv e il Multidistretto Lions 108 Italy. Grazie a questo accordo, le due realtà hanno unito le forze per realizzare progetti concreti a favore delle persone più fragili in tutta Italia: “Fare rete è indispensabile per generare un impatto reale e profondo, per portare il nostro messaggio e le nostre azioni a un pubblico più vasto, a un numero crescente di persone e comunità”, ha spiegato Da Ros.

Nel segno della solidarietà, del servizio e della speranza la Società di San Vincenzo De Paoli e i Lions Club operano rispettivamente da 191 e 107 anni per il bene comune. Oggi, grazie a una sinergia di intenti volta al bene comune, possono crescere e svilupparsi numerose “azioni coraggiose nei confronti dei più deboli per sconfiggere la povertà e il disagio”, ha sottolineato il presidente internazionale del Lions, Fabrício Oliveira.

Il presidente del Consiglio generale internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, Juan Manuel Buergo Gomez, ha evidenziato che la scelta di premiare il Lions Clubs International è frutto “dell’impegno, della dedizione e della passione che la realtà ha dimostrato in tutta la sua storia. I Lions Club sono stati un esempio di perseveranza e impegno nella società con 1,4 milioni di soci e quasi 50.000 club presenti in 200 paesi al servizio dei bisognosi”.

