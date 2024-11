Pena di morte: S. Egidio, una preghiera e un convegno a Catania per dire “no”

Una preghiera per tutti i condannati a morte nel mondo è promossa per domani, 27 novembre, a Catania, nella Chiesa di Santa Chiara, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio. “Per dire No alla pena capitale” nella città siciliana sarà presente Gary Drinkard, detenuto per sei anni nel braccio della morte in Alabama a causa di un crimine non commesso. Le iniziative continueranno nei giorni a seguire: il 28 novembre presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania ci sarà un seminario dal titolo “Il senso della pena – dal braccio della morte una testimonianza” nel corso del quale, oltre al testimone Gary Drinkard, interverranno Maria Pia Fontana, Stefania Mazzone, Enrico Lanza accompagnato dai saluti di Pinella Di Gregorio (Direttore del dipartimento) e di Deborah De Felice (Presidente del Cdl in Sociologia e Scienza sociale. A coordinare i lavori sarà Emiliano Abramo, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia. Nei giorni successivi altri appuntamenti a Messina ed Acireale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /