Parlamento europeo: seconda giornata di lavori, Ucraina, Medio Oriente e situazione carceraria in Europa i temi in agenda

Seconda giornata di lavoro per la sessione plenaria del Parlamento europeo, oggi, che ha nell’agenda della mattina, quasi tre ore di dibattito a tema “rafforzare il fermo sostegno dell’Ue all’Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia e la crescente cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia”. Interverrà anche l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. A seguire, con l’intervento dei commissari competenti, Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis, il bilancio 2025 e le previsioni economiche d’autunno 2024. Nel pomeriggio avrà luogo il dibattito sulla escalation in Medio Oriente, la crisi umanitaria a Gaza e in Cisgiordania, il ruolo essenziale dell’Unrwa nella regione e la necessità di liberare tutti gli ostaggi. In questo momento si discuterà anche il tema del mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale di Netanyahu, Gallant e Deif. Tra gli altri temi in agenda nel pomeriggio sono la piena adesione della Bulgaria e della Romania allo spazio Schengen, con l’urgente necessità di revocare i controlli alle frontiere terrestri interne e le condizioni carcerarie nell’Unione europea.

