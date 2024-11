Infanzia e adolescenza: Roma, domani si firma un’intesa tra Lumsa, garante Regione Lazio e Associazione per la famiglia per costituire uno sportello di ascolto

Mercoledì 27 novembre, alle ore 10,30, presso la sala del consiglio “Giannina Di Marco” della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (Lumsa), sarà siglato un protocollo di intesa per la costituzione dello sportello di ascolto, accoglienza e orientamento di minori vittime di reato tra il rettore della Lumsa, Francesco Bonini, la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, e Vincenzo Serra, rappresentante dell’Associazione per la famiglia Ets, che gestisce il Consultorio familiare “Crescere insieme” della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Le parti intendono, con la creazione di questo sportello, che avrà sede presso l’Università Lumsa, in via Cesi, 21, realizzare un servizio che persegua le finalità del Centro antiviolenza minorenni, con l’intento di “prestare un primo spazio di ascolto, supporto e orientamento ai minori vittime di reato; sviluppare tali attività all’interno e in coordinamento con la rete istituzionale e territoriale; avviare attività di sensibilizzazione verso i minori e le loro famiglie; avviare attività di formazione degli operatori per sviluppare personale qualificato in materia di tutela minorile”.

Tale iniziativa fa seguito e si colloca nella scia del protocollo di intesa già siglato il 18 febbraio 2022 tra la stessa garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio e il Consultorio familiare “Crescere insieme”, con il quale è stato costituito a Latina un Centro antiviolenza minorenni al fine di fornire a minorenni vittime di reato accoglienza, ascolto ed orientamento circa gli strumenti e tutele previste dal nostro ordinamento, sotto il profilo penale e civile, di tutela, protezione e presidio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /