Giornali Fisc: Molfetta, il 27 e il 28 novembre “Luce e Vita” celebra 100 anni di storia con un convegno

(Foto diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi)

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre a Molfetta, alle 19 nell’auditorium Regina Pacis della parrocchia Madonna della pace, il settimanale “Luce e Vita” della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi celebrerà un secolo di storia e servizio, con un convegno organizzato in due serate. La prima, mercoledì 27 novembre, vedrà gli interventi istituzionali del vescovo Domenico Cornacchia e di Mauro Ungaro, presidente della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc). Seguirà un dialogo tra don Giuseppe Germinario, direttore di “Luce e Vita”, e Mario Prignano, caporedattore generale del Tg1, sul tema “La ‘macchina’ del giornale. Dialogo sui principi di costruzione di un notiziario”. Giovedì 28 novembre, la seconda serata inizierà con i saluti di mons. Sabino Illuzzi, delegato della Conferenza episcopale pugliese per la cultura e le comunicazioni sociali, di Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, e di Chiara Genisio, vicepresidente della Fisc. Concluderà il convegno la relazione del card. Gianfranco Ravasi, già presidente del Pontificio Consiglio per la cultura, che affronterà il tema “Il Vangelo e il giornale. Comunicare la vita tra fede, teologia e tecnologia”. L’appuntamento del 28 novembre è accreditato per il rilascio di crediti formativi ai giornalisti iscritti all’Ordine. L’invito è rivolto ai sacerdoti, agli operatori della cultura e della comunicazione, alla stampa locale e ai rappresentanti di associazioni ecclesiastiche e laiche. Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali diocesani.