Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, Cdal organizza venerdì un incontro in ricordo di David Sassoli

L’11 gennaio 2022 ci lasciava il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (Cdal) della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in collaborazione con il gruppo Agesci di Tricase2, con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia e della città di Tricase, promuove, venerdì 19 gennaio, alle ore 19,30, presso il teatro “Don Donato Bleve” della parrocchia S. Antonio da Padova a Tricase, un convegno per ricordare la figura di David Sassoli politico, giornalista, scout, padre e marito amorevole, uomo di fede e testimone credibile. “David Sassoli giornalista politico: le scelte di un uomo credibile” il titolo dell’evento. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Tricase, Antonio De Donno, e della presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone. Le introduzioni saranno a cura di Mimmo Turco, delegato vescovile per la Cdal di Ugento-Santa Maria di Leuca, e di don Pierluigi Nicolardi, parroco e assistente ecclesiastico dell’Agesci zona Lecce ionica. Interverranno Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale Agesci, Elisa Anzaldo, giornalista Rai e vicedirettore del Tg1, Fabio Zavattaro, giornalista, già vaticanista Rai. Le conclusioni saranno di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca.

