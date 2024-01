Conflitti: Carrozza (Cnr), “la libertà nella ricerca scientifica la condivisione di risultati, esperienze e conoscenze sono elementi catalizzatori di progresso e pace”

Si è tenuta oggi a Napoli la presentazione del Report “Mediterranean Economies 2023 (ME23)”. Era presente anche la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, che ha ribadito l’importanza della diplomazia scientifica in un mondo segnato da conflitti: “La situazione internazionale attuale rischia di avere gravi ripercussioni sulla cooperazione scientifica tra Paesi, che invece è un potente strumento di mitigazione dei conflitti”, ha affermato. “La scienza per sua natura non ha confini: la libertà nella ricerca scientifica, la condivisione di risultati, esperienze e conoscenze sono elementi catalizzatori del progresso e, in ultima analisi, di pace. Come comunità scientifica dobbiamo pertanto impegnarci a difendere tale libertà e a intensificare gli scambi con colleghi di tutto il mondo, uniti nell’obiettivo di creare un futuro di sviluppo condiviso”, ha aggiunto.

